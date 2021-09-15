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Заборонена зброя: окупанти розмістили 21 "Град", порушивши лінію відведення, - ОБСЄ

15 вересня, 2021 середа
09:01

В ОРДЛО окупанти розмістили заборонені "Гради" та танки

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 14 вересня.

ОБСЄ зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в ОРЛО. Йдеться про "Гради" (122 мм).

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання ОБСЄ помітила 47 танків на двох полігонах на окупованій Луганщині. З них 24 танки окупанти розмістили на полігоні поблизу н.п. Бугаївка. Там також виявлені 66 бойових броньованих машин. Ще 23 танки терористи розмістили на полігоні поблизу Круглика.

Місія виявила ознаки військової присутності в зоні безпеки. Окупанти розмістили 2 бойові броньовані машини (БМП-1 і БМП-2) непідконтрольному уряду н.п. Довге (Луганщина).

Також на полігоні поблизу н.п. Бугаївка вони розмістили 24 буксирувальні та самохідні гаубиці.

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ОБСЄ
Танки
СММ ОБСЄ
Гради
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