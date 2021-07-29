Заборонені міномети, протитанкова зброя, безпілотники: минулої доби росіяни 13 разів порушили "тишу"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік селища Зайцеве окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.



Біля населеного пункту Піски загарбники стріляли з протитанкових ракетних комплексів.



У напрямку Новотошківського росіяни били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У районі села Широкине російські збройні формування двічі обстрілювали українські позиції зі 120-мм мінометів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Південного ворог двічі вів вогонь із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Біля Кам'янки противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти стріляли з 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Авдіївки загарбники застосовували підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.



На межі Луганської та Донецької областей було зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



У районі населеного пункту Південне росіяни здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.



28 липня бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових не зафіксовано.



На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

