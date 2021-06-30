Заборонені міномети та безпілотник: окупанти 4 рази порушили “тишу” на Донбасі
Протягом поточної доби, 30 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Золотого-4 окупант застосував ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
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