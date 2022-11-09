Забужко отримала премію міської ради Кракова імені Станіслава Вінценза

Про це повідомляє інтернет-портал Krakow.pl.

Зазначається, що Оксані Забужко присуджено нагороду за роботу, спрямовану на усвідомлення історичної, культурної та екзистенційної специфіки України.

Церемонія нагородження відбудеться 22 листопада під час відкриття Open Eyes Economy Summit в Кракові. Окрім статуетки та титулу, Забужко отримає й 50 тисяч злотих.

З нагоди нагородження, Оксана Забужко зустрінеться також з прихильниками у Кракові. Захід відбудеться у понеділок, 21 листопада в Міжнародному центрі культури (Rynek Główny 25) о 18:00.

Забужко - перша українська письменниця, яка отримає премію. До цього лауреатами премії ставали лише українські чоловіки. Так у 2020 році лауреатом став український кінорежисер та колишній бранець Олег Сенцов, у 2016 році – український історик, науковець та публіцист Ярослав Грицак.

Книги Оксани Забужко перекладено понад 20 мовами. Українська поетка, письменниця й есеїстка вже має низку премій. Зокрема це Національна премія України імені Тараса Шевченка (2019), Літературна премія Центральної та Східної Європи "Анґелус" (2013) та "Книга року BBC" (2020).

Відомо, що премія ім. Станіслава Вінценза існує з 2005 року. До складу журі входять лауреати премії, а також діячі культури, науки та освіти, а також голова міської ради Кракова та представник президента міста.

15 жовтня у видавництві "Комора" повідомили, що надрукують нову книжку письменниці Оксани Забужко про російсько-українську війну "Найдовша подорож". "Найдовша подорож" — 90-сторінкове есе про два плани російсько-української війни: 30-літній і 300-літній. Книжка, окрім української, вийде італійською (видавництво Einaudi), німецькою (видавництво Droschl), норвезькою (видавництво Kagge) та польською мовами (видавництво Agora).

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