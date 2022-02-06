Задля протидії агресії РФ: міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини здійснять спільний візит до України
7-8 лютого глави МЗС Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок здійснять спільний візит до України
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату. Він покликаний продемонструвати солідарність із Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його чеський, австрійський і словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане подальша підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності нашої держави.
Міністри Славковського формату також мають намір відвідати зону проведення Операції об'єднаних сил, де ознайомляться із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
- Нагадаємо, 4 лютого повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон здійснить візити до України та РФ 7 та 8 лютого.
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