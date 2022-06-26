Задля захисту України європейську частину Росії треба демілітаризувати, - Резніков

Про це він написав у facebook.

"Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", - сказав Резніков.

За його словами, ракетні обстріли України здійснюються з території РФ, Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів. Міністр сказав, що це виклик для безпеки усієї Європи і додав, що відповідь має складатись з двох частин.

"Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО", - сказав Резніков.

Також міністр наголосив на розгортанні ефективної системи протиповітряної оборони України.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - додав він.

В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи. Постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

На Дніпропетровщині 26 червня росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, поранили чоловіка й жінку, пошкодили будинки.

Генерал-майор Ігор Табурець, що очолює зараз Черкаську обласну державну адміністрацію, повідомив про два вибухи в районі Черкас. Внаслідок обстрілу один загиблий і п'ятеро травмованих.

Також 26 червня ППО на підльоті до Одеси знищила дві протикорабельні ракети.

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