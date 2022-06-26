Задля захисту України європейську частину Росії треба демілітаризувати, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що однією з умов для відновлення стосунків з Росією має стати демілітаризація держави-агресора
Про це він написав у facebook.
"Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", - сказав Резніков.
За його словами, ракетні обстріли України здійснюються з території РФ, Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів. Міністр сказав, що це виклик для безпеки усієї Європи і додав, що відповідь має складатись з двох частин.
"Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО", - сказав Резніков.
Також міністр наголосив на розгортанні ефективної системи протиповітряної оборони України.
"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - додав він.
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