Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів більша, ніж скинутої на Хіросіму атомної бомби, – мер

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Агресор понад 2 місяці безперервно обстрілював Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. За інформацією міськради, є ймовірність використання також протибункерних авіабомб ФАБ-1000 та ФАБ-3000.

"Окупанти лякають світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення. Російська армія скоїла злочин проти людства, – говорить міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. – Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тисяч осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна".

Росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі, – мер міста.

За інформацією британської розвідки, захисники Азовсталі зірвали плани РФ швидко взяти Маріуполь та примусили перекидати до міста додаткові сили.

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