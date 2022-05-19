Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів більша, ніж скинутої на Хіросіму атомної бомби, – мер
За два місяці безперервних бомбардувань загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів в тротиловому еквіваленті перевищила потужність атомної бомби, скинуту на Хіросіму
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Агресор понад 2 місяці безперервно обстрілював Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. За інформацією міськради, є ймовірність використання також протибункерних авіабомб ФАБ-1000 та ФАБ-3000.
"Окупанти лякають світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення. Російська армія скоїла злочин проти людства, – говорить міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. – Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тисяч осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна".
- Росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі, – мер міста.
- За інформацією британської розвідки, захисники Азовсталі зірвали плани РФ швидко взяти Маріуполь та примусили перекидати до міста додаткові сили.
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