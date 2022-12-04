Загарбники готуються, щоб вивезти експонати з музеїв Криму
Росіяни проводять заходи з підготовки, аби викрасти колекції та експонати кримських музеїв до РФ: окупанти вже завезли пакувальний матеріал до центральних установ
Про це інформувала організація "Кримській інститут стратегічних досліджень".
Експерти зазначають, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для "евакуації" колекцій. ГО повідомила, що такі заходи можуть початися у разі відступу військ РФ до Перекопа й наступу українських захисників на лівий берег Дніпра.
За даними джерел видання "Бабель", фанерні ящики, рулони поролону та плівки завезли в музеї тимчасово окупованого півострова. "Вони підпорядковані окупаційному міністерству культури Криму. Мова йде про музеї в Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії", - пише Бабель.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час окупації загарбники вивезли культурний фонд Херсонської області до Сімферополя: відомо про крадіжку понад 15 тисяч музейних предметів.
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