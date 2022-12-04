Загарбники готуються, щоб вивезти експонати з музеїв Криму

Про це інформувала організація "Кримській інститут стратегічних досліджень".

Експерти зазначають, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для "евакуації" колекцій. ГО повідомила, що такі заходи можуть початися у разі відступу військ РФ до Перекопа й наступу українських захисників на лівий берег Дніпра.

За даними джерел видання "Бабель", фанерні ящики, рулони поролону та плівки завезли в музеї тимчасово окупованого півострова. "Вони підпорядковані окупаційному міністерству культури Криму. Мова йде про музеї в Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії", - пише Бабель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час окупації загарбники вивезли культурний фонд Херсонської області до Сімферополя: відомо про крадіжку понад 15 тисяч музейних предметів.

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