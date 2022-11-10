Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Медіацентр Україна - Укрінформ.

Загарбники навмисно ускладнюють процес евакуації з тимчасово окупованих територій. За 9 листопада росіяни випустили не більше 150 автівок з Василівки до Запоріжжя, що в 10 разів менше, аніж у серпні та вересні.

"У Василівці сьогодні черги немає. Але не через те, що немає охочих виїхати. Нині, щоб евакуюватися до Запоріжжя через Василівку, треба подати заяву і отримати спеціальну перепустку для виїзду. Тільки в Мелітополі, щоб записатися на подачу цієї заявки, треба місяць чекати в черзі. Сьогодні є можливість записатися аж на середину грудня", — інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Федоров наголошує, що окупанти розглядають заявки на виїзд упродовж мінімум двох тижнів, однак алгоритм цих дій нікому не відомий.

Раніше мер повідомляв: у Мелітополі лишилося 50-60 тисяч місцевого населення, а район заселили загарбники з різних регіонів РФ. Також він надав інформацію, що окупанти виселяють людей з будинків і будують оборонні укріплення.

8 листопада Генштаб опублікував свідчення, що на Запоріжжі росіяни вилучають в людей паспорти України, натомість змушують отримувати російські.

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