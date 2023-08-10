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Загарбники облаштовують об'єкти цивільної інфраструктури на ТОТ під в'язниці, - Маляр

10 серпня, 2023 четвер
12:16
Війна з Росією окупанти Мелітополь

Російські терористи на тимчасово окупованих територіях України переобладнують об'єкти цивільної інфраструктури під в'язниці

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що росіяни переобладнують території промислових і продовольчих баз, приміщення торгових та виробничих підприємств з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності.

За словами Маляр, протягом серпня у селищі Первомаївка в Херсонській області використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази окупанти в авральному порядку облаштовують приміщення нової в’язниці. 

Натомість територія довкола зазначеного будівництва вже охороняється російськими військовослужбовцями так званої військової поліції на постійній основі.

"У н. п. Токмак в Запорізькій області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих", - зазначила заступниця.

Крім цього у Василівці Запорізької області у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури.

  • 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що в окупованому Мелітополі ворог активно використовує мобільні крематорії. Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.
  • Мер Іван Федоров заявив, що до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
Україна
Росія
російська армія
тероризм
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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