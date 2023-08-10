Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що росіяни переобладнують території промислових і продовольчих баз, приміщення торгових та виробничих підприємств з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності.

За словами Маляр, протягом серпня у селищі Первомаївка в Херсонській області використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази окупанти в авральному порядку облаштовують приміщення нової в’язниці.

Натомість територія довкола зазначеного будівництва вже охороняється російськими військовослужбовцями так званої військової поліції на постійній основі.

"У н. п. Токмак в Запорізькій області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих", - зазначила заступниця.

Крім цього у Василівці Запорізької області у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури.