Загарбники обстріляли Авдіївку: вбили місцевого жителя та поранили ще двох чоловіків
У четвер, 27 липня, війська РФ обстріляли Авдіївку Донецької області, влучивши у будинок
Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.
"Російські військові поцілили по двоповерховому будинку, внаслідок цього загинув 47-річний місцевий житель. Також зазнали осколкових поранень двоє чоловіків віком 49 та 64 роки. Їх у тяжкому стані доправили до лікарні", - сказала Мєдвєдєва.
Окупанти скоїли обстріл опівдні, ймовірно, з артилерії.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
Напередодні окупанти обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, вбивши 45-річного мирного жителя та поранивши ще шістьох цивільних.
24 липня окупанти вдарили по водоймі у Костянтинівці на Донеччині, на березі якої відпочивали люди: внаслідок обстрілу загинули 10-річний хлопчик, дівчинка 2011 року народження та 28-річний чоловік. Крім того, 6 людей було поранено, з них троє - діти.
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