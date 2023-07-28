Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.

"Російські військові поцілили по двоповерховому будинку, внаслідок цього загинув 47-річний місцевий житель. Також зазнали осколкових поранень двоє чоловіків віком 49 та 64 роки. Їх у тяжкому стані доправили до лікарні", - сказала Мєдвєдєва.

Окупанти скоїли обстріл опівдні, ймовірно, з артилерії.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Напередодні окупанти обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, вбивши 45-річного мирного жителя та поранивши ще шістьох цивільних.

24 липня окупанти вдарили по водоймі у Костянтинівці на Донеччині, на березі якої відпочивали люди: внаслідок обстрілу загинули 10-річний хлопчик, дівчинка 2011 року народження та 28-річний чоловік. Крім того, 6 людей було поранено, з них троє - діти.