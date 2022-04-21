Загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на Херсонщині, у Балаклеї поранених окупантів розміщують у міській поліклініці, - Генштаб ЗСУ

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у фейсбук.



"На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення. У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи", – йдеться у повідомленні.



Те, що окупантам доводиться розміщувати поранених у поліклініці, свідчить про суттєве зростання кількості поранених і труднощі з їхньою евакуацією, кажуть військові.



Ворог також продовжує утримувати часткове блокування та обстріли Харкова.



При цьому Росія не відмовляється від планів взяти під повний контроль території Донецької і Луганської областей і продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктам військової та цивільної інфраструктури по всій території України.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.



"На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення", – повідомив Генштаб.



Зазначається, що на Херсонщині загарбники планують примусову мобілізацію місцевих на війну з Україною. Одночасно, окупанти збираються повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.



Так, у селі Золота Балка Херсонської області окупанти провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що “зелених коридорів” більше не буде. Місцевим мешканцям заборонили залишати село. Крім того, селян попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.



На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.



"Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету", – додав Генштаб.



На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами.

Раніше Росія відмовилася від перемир'я на Великдень.



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