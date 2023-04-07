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Головна війна з Росією Загарбники погрожують українцям в окупації забрати житло за відмову від паспорту РФ і обмежують у пересуванні, - Генштаб

Загарбники погрожують українцям в окупації забрати житло за відмову від паспорту РФ і обмежують у пересуванні, - Генштаб

7 квітня, 2023 п'ятниця
18:41
війна з Росією окупанти крим

Упродовж доби окупанти завдали по Україні 2 ракетних та 14 авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ. Також загарбники посилюють тиск на українців з окупованих територій

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Упродовж доби російська армія завдала 2 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснила понад 10 обстрілів з РСЗВ

За 7 квітня Росія завдала 2 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснила більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", - наголосили в Генштабі.

Захисники відбили понад 40 атак РФ, а також знищили російський штурмовик Су-25

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 40 атак противника.

Упродовж доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки захисники знищили російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою знищили склад боєприпасів ворога.

Репресії РФ на тимчасово окупованих територіях:

Росіяни надалі проводять примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей:

"На блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто.

Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта, піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа. Окупанти активно погрожують примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт

Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту.

Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів", - зазначили військові.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника фахівці не виявили.

У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом доби росіяни здійснили обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського.

Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.

  • Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські війська дізнаються першими, коли Україна піде у контрнаступ і це буде дуже скоро
Україна
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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ракетний удар
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