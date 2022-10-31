Загарбники завдали ракетних ударів по Кіровоградщині
Зранку 31 жовтня росіяни поцілили в енергетичний об'єкт в районі Світловодська, що на Кіровоградщині
Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у своєму телеграмі.
За його словами, наразі триває ліквідація наслідків пожежі, попередньо без жертв.
Райкович наголошує, що ще зарано залишати укриття.
- 31 жовтня РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена.
- Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
- Також окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині.
- Близько 08:00 31 жовтня ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого можливі перебої з електропостачанням.
- На Вінниччині збита ракета окупантів упала на цивільні об'єкти.
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