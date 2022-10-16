Проводжати його в останній шлях прийшли рідні та знайомі воїна, а також бойові побратими. Про це повідомило видання Краматорськ Пост.

Дружина загиблого Олена розповіла виданню, що станом на 24 лютого її чоловік був підприємцем, все своє життя займався бізнесом і не мав жодного відношення до служби в армії. Проте з першого дня повномасштабної російсько-української війни він вирішив піти воювати.

Згодом Юрія призвали до військової частини у Слов'янську.

"Його запримітили як дуже відважного і з хорошою реакцією. Він проявив себе як медик, він завжди надавав медичну допомогу. Він пройшов навчання у Дніпрі й став бойовим медиком. Зрештою йому запропонували перейти до десантно-штурмових військ", - розповіла його дружина Олена.

Юрій з побратимами брав участь у звільненні населених пунктів Святогірськ, Лиман та Щурове на Донеччині, також воював під Ізюмом. За це він отримав звання старший сержант.

Загинув воїн поблизу селища Новоєгорівка Сватівського району, що на Луганщині, виконуючи обов'язки командира диверсійно-розвідувальної групи.

У вівторок, 11 жовтня, Україна повернула додому тіла 62 полеглих на війні з Росією воїнів, серед яких полонені, які загинули у в'язниці в окупованій Оленівці.

11 жовтня Служба цивільно-військового співробітництва ЗСУ спільно з львівськими тероборонівцями передала іншим бригадам на звільнених територіях більше ніж десять тіл захисників України.

У неділю, 16 жовтня, Житомир попрощався із трьома українськими військовими.

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