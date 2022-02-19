Загострення на Донбасі: 18 лютого російські окупанти здійснили 66 обстрілів, з початку доби - 12 порушень "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу - з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Піщане - з мінометів калібру 120 мм.

Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.

Одинадцять разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

П’ять разів Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну - з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Золоте-2 – з мінометів калібру 120 мм.

Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Лопаскине - з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку - з мінометів калібру 82 мм.

Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Особливо цинічним був обстріл КПВВ "Щастя" на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 12 порушень, 11 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Тричі Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Гранітне та Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм.

Тричі Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Болотене - мінометів калібру 82 мм.

Водяне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкіне - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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