Загострення на Донбасі: окупанти 10 разів порушили “тишу”, поранено двох українських військових

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Луганське окупант двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

А неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.





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