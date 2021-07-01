Загострення на Донбасі: окупанти 17 разів за день порушили “тишу”, український військовий отримав поранення

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкрив вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Талакіївки окупанти застосували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

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