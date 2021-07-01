Загострення на Донбасі: окупанти 17 разів за день порушили “тишу”, український військовий отримав поранення
Від початку цієї доби зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Павлополя окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.
У районі Опитного ворог відкрив вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Талакіївки окупанти застосували міномети 120-го калібру.
Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.
У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.
У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.
Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе