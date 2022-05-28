Загострення в Перській затоці: Іран захопив два грецькі танкери з нафтою
Таким чином іранці відповіли на конфіскацію американцями танкеру з іранською нафтою. Танкер конфіскували у Греції через порушення ним санкцій
Про це повідомляє ABC News.
Два грецьких нафтових танкери під час рейдів з вертольотів захопила іранська воєнізована гвардія. Міністерство закордонних справ Греції заявило про демарш послу Ірану в Афінах через захоплення двох кораблів під грецькими прапорами в Перській затоці. "Ці дії фактично є актами піратства", – йдеться у заяві. Міністерство закликало до негайного звільнення суден та їх екіпажів, попереджаючи про "особливо негативні наслідки" захоплення у двосторонніх відносинах та у відносинах Ірану з Європейським Союзом, членом якого є Греція.
Іранський гелікоптер приземлився на кораблі Delta Poseidon під грецьким прапором у міжнародних водах приблизно в 22 морських милях від узбережжя Ірану, повідомляє міністерство.
"Після цього озброєні люди взяли в полон екіпаж", - йдеться в повідомленні. "Аналогічний інцидент був зафіксований на іншому судні під грецьким прапором, на якому було сім громадян Греції, неподалік від узбережжя Ірану", – повідомили у міністерстві. Найвірогідніше йдеться про корабель Prudent Warrior.
"Це – перший серйозний інцидент на морі за останні місяці. Напруга між Іраном і Заходом залишається високою через його розірвану ядерну угоду зі світовими державами. Оскільки Тегеран збагачує все більше урану, він все ближче до рівня зброї масового враження, ніж будь-коли раніше", – наголошують американські журналісти.
- Нагадаємо, США конфіскували 100 тис. тонн іранської нафти з танкера, який до травня плавав під російським прапором.
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