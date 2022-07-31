Загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, - ОК "Південь"
Українські військові попереджають про високу загрозу ракетних ударів Росії по Україні з моря
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
"17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" – загальна сума 44 – а також 4 вдк. Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.
Військові наголосили, що дії за сигналами повітряної тривоги повинні бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.
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- По території однієї з громад Одеського району ввечері у неділю, 31 липня 2022 року, завданого ракетного удару.
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