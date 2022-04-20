Загроза використання Росією ядерної зброї зросла до рівня часів "холодної війни", - CNN

Про це джерела у військовому керівництві повідомили CNN.

Міністр оборони Ллойд Остін два-три рази на тиждень проводить інструктаж з високопоставленим генералом США, який курує ядерну зброєю та обороною США.

"Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни, але два джерела, знайомі з останніми оцінками розвідки, повідомили CNN, що американські чиновники більше стурбовані загрозою її використання Росією, ніж будь-коли з часів холодної війни", - пишуть у виданні.

Однак джерела підкреслили, що все ще малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін використає будь-який вид ядерної зброї, і одне з джерел оцінює шанси застосування близько 1%.

Моніторинг будь-якої можливої ​​ядерної діяльності завжди був пріоритетом для Пентагону, але терміновість зусиль зросла незабаром після того, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну в лютому, коли Путін привів сили стримування країни, включаючи ядерну зброю Москви, у найвищий стан готовності.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що застосування Росією ядерної зброї малоймовірне

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb