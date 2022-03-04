Загроза ядерного тероризму: Арахамія заявив, що кадирівці на Запорізькій АЕС вбили кількох кваліфікованих працівників

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Є декілька пластів цього питання: війна, юридичні питання, слідчі питання. Навіть, якщо буде-якась домовленість, відповідальність та сторона має понести все одно", - заявив Арахамія.



Він повідомив, що кадирівці на АЕС вбили декількох працівників, які контролювали ядерну безпеку.



"Ми не можемо гарантувати, що в голові цих чеченських бойовиків. І Росія теж не може, кадирівці можуть шантажувати і її", - зазначив Арахамія.



Він закликав усіх об'єднатися з питання захоплення Запорізької АЕС, тому що існує ймовірність інших подібних захоплень.



"Всі повинні об'єднатися з цього питання. Можуть трапитися й інші подібні захоплення... Далі може трапитися Південноукраїнська АЕС. Це загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах", - сказав він.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

Офіс генпрокурора та СБУ розпочали розслідування екоциду - за даними слідчих, ворог створює загрози екокатастрофи в Україні та Європі.