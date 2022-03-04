Загроза ядерного тероризму: Арахамія заявив, що кадирівці на Запорізькій АЕС вбили кількох кваліфікованих працівників
Уповноважений на переговори України з Російською Федерацією Давид Арахамія повідомив, що кадирівці на АЕС вбили кількох працівників, які контролювали ядерну безпеку
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Є декілька пластів цього питання: війна, юридичні питання, слідчі питання. Навіть, якщо буде-якась домовленість, відповідальність та сторона має понести все одно", - заявив Арахамія.
Він повідомив, що кадирівці на АЕС вбили декількох працівників, які контролювали ядерну безпеку.
"Ми не можемо гарантувати, що в голові цих чеченських бойовиків. І Росія теж не може, кадирівці можуть шантажувати і її", - зазначив Арахамія.
Він закликав усіх об'єднатися з питання захоплення Запорізької АЕС, тому що існує ймовірність інших подібних захоплень.
"Всі повинні об'єднатися з цього питання. Можуть трапитися й інші подібні захоплення... Далі може трапитися Південноукраїнська АЕС. Це загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах", - сказав він.
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