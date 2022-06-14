Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не хочу, щоб розповсюджувалась інформація про оперативне оточення наших військ в Сєверодонецьку. Оперативне оточення відбувається тоді, коли противник взяв під вогневий контроль всі шляхи комунікацій. Цього не сталось. Оперативного оточення наших військ в Северодонецьку немає. Ворог не має блокпостів та опорних пунктів навколо угруповання наших військ. Наші бійці "Легіону Свободи" під командуванням Петра Кузика знаходяться на своїх позиціях. Лінію оборони успішно утримують наші війська. Ми даємо рішучу відсіч окупантам", - розповів Назаренко.

Він додав, що існують певні проблеми з комунікаціями та постачанням боєприпасів.

"Через те, що останній міст, яким відбувалось постачання для наших військ, став непроїзним є певні проблеми з постачанням боєприпасів. Однак, як наголосив очільник обласної адміністрації, комунікації є, хоча великою проблемою залишається те, що немає проїзду для вантажівок з боєприпасами. Хотів би наголосити та звернутись до військової адміністрації, щоб цю проблему якомога скоріше вирішили", - додав Назаренко.

Росія 13 червня поцілила в сєверодонецькі підприємства "Азот" та "Склопластик", а також обстрілювала інші населені пункти на Луганщині.

14 червня Генштаб повідомив, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Наразі за підтримки артилерії штурмує Сєверодонецьк.

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