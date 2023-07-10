Загрозливі напрямки на півночі України міцніше прикриють інженерними загородженнями, - Наєв
Незабаром Житомирський, Рівненський та Волинський напрямки будуть міцніше прикриті відповідними інженерними загородженнями
Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у telegram та опублікував відповідне відео.
За його словами, завершена перевірка оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків. Адміністраціям та воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій.
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"Незабаром загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями", - запевнив він.
Також, як зазначив Наєв, розпочато тренування українських воїнів у різних ситуаціях. Ця робота буде планово тривати й надалі. Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.
- 10 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку звільнено 24 км², на півдні - 169 км². На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
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