Закарпатська бригада знищила 10 окупантів і захопила їхню БМП
28 лютого рота 128-ї Закарпатської бригади знищила десятьох росіян, ще трьох узяла в полон і захопила БМП окупантів
Про це 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомляє у фейсбуці.
Її підрозділи перебувають у найгарячіших точках війни на Сході України. Під час зачистки населених пунктів, які намагалися захопити росіяни, але були відкинуті, рота бригади знищила десятьох окупантів, узяла в полон іще трьох, а також захопила їхню БМП.
Як зазначають у підрозділі, по всій лінії вогню відбуваються жорсткі зіткнення з ворогом.
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