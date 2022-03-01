Закарпатська бригада знищила 10 окупантів і захопила їхню БМП

Про це 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомляє у фейсбуці.



Її підрозділи перебувають у найгарячіших точках війни на Сході України. Під час зачистки населених пунктів, які намагалися захопити росіяни, але були відкинуті, рота бригади знищила десятьох окупантів, узяла в полон іще трьох, а також захопила їхню БМП.



Як зазначають у підрозділі, по всій лінії вогню відбуваються жорсткі зіткнення з ворогом.



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