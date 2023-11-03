"Захід боїться поразки Росії і не може її допустити", - громадський діяч Пекар

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Захід погоджується на поразку Росії, то має надати Україні необхідне озброєння, застосувати санкції і організувати необхідну дипломатичну підтримку. ЗСУ повинні бути оснащені, тоді вони матимуть кращі результати. Залужний добре описав, що саме потрібно українській армії. Між рядків можна прочитати, що більше допомоги не надається через страх Заходу завдати РФ поразки", - зазначив Пекар.

Якщо союзники домовилися, що без поразки РФ війна є безкінечною, ескалація продовжується, то може відбутися обмін ядерними ударами, початок агресії Китаю, агресії РФ щодо країн НАТО тощо, зауважив він.

"Щоб цього уникнути, необхідно завдати РФ поразки. Для цього необхідні відповідні озброєння і санкційна підтримка, з цими силами Україна перемагає разом з союзниками. Тоді в РФ відбуваються політичні зміни і це забезпечує сталий мир, в тому числі покарання злочинців, відшкодування заподіяних збитків та інші важливі заходи", - пояснив громадський діяч.

За його словами, зараз потрібно переконати союзників України в тому, що поразка РФ є єдиним шляхом до перемоги України і завершення війни, інших немає.

"Поразка Росії має призвести до серйозно політичного переформатування Росії. Це не лише зміна президента Путіна на "іншого Путіна" чи якогось псевдо ліберала, який захоче продовжити імперське життя. Росія має зазнати серйозної поразки", - додав Пекар.