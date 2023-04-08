Захід буде протискати Путіна на початок відведення військ і має намір залучити Китай, - Фейгін
Китаю продаватимуть його місце за столом переговорів щодо східноєвропейської війни, і за це він повинен забезпечити максимальний тиск на Москву
Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.
"Він потрібен, я маю на увазі Сі Цзіньпіна, оскільки він єдиний важіль тиску на самого Путіна як елемента переговорів. Пекіну продаватимуть його місце за столом переговорів щодо східноєвропейської війни, і за це він повинен забезпечити максимальний тиск на Москву, щоб вона відступилася", - сказав він.
На його думку, зробити це перед контрнаступом ЗСУ не вдасться.
"Вони обиратимуть тактику, за якої успішний контрнаступ має конвертуватися спочатку в мир, у те, що Москва визнає, що за результатами цього контрнаступу 18% окупованої території, наприклад, перетворяться на 10%. І саме становище на фронті буде загрозливим, тоді це буде безальтернативна ситуація. Тобто якісь етапи будуть: від 24 лютого 2022 року позиція, потім спускання щодо Донбасу і той-таки Крим, якась демілітаризація", - вважає Фейгін.
Опозиціонер вважає, що Пекін міг би під таким планом підписатися, який начебто має вигляд не 100-відсоткового, але за рівних умов це може забезпечити початок якогось процесу, за якого Москва, найголовніше, має сама почати відводити війська.
"Не те що її женуть, адже контрнаступ забезпечить якийсь лаг, а от далі без цього кроку, без цієї дії, без цієї попередньої умови переговори не підуть, це дуже важливо. Така позиція Києва, і позиція Вашингтона, і позиція більшості європейських союзників України: Москва повинна розпочати відведення. Якщо вона розпочинає, як це було на західному березі Дніпра з Херсоном, наприклад, – ви ж відводите, і це не страшно й не боляче, ви просто переїжджаєте на інший бік, а тепер, будь ласка, переїдьте за межі свого – російського – кордону на Донбасі. Тобто без цього кроку нічого не буде, мені видається, саме його й обговорюватимуть: протиснути Путіна на добровільне залишення позицій. Неважливо, за раз все залишити чи якусь частину, але потрібно почати. Я вважаю, це є ключовим моментом переговорів – щоб Сі Цзіньпін переконав Путіна, що цей процес треба розпочати саме з цього, з цієї попередньої умови", - підсумував він.
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