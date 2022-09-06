Захід хоче поквитатися з Москвою. Однопартієць Ердогана зустрівся з делегацією путінської партії "Единая Россия"
Депутат від Партії справедливості та розвитку Туреччини Мурат Байбатур на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії" заявив, що деякі країни Заходу нібито хочуть "поквитатися з Росією через Україну"
Про це повідомляє Takvim.
Мурат Байбатур наголосив під час зустрічі з депутатами від "Единой России", що Туреччина налаштована розвивати відносини з РФ, попри всі труднощі.
На думку турецького політика, однопартійця президента Туреччини Ердогана, санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".
"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України й водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", – сказав Мурат Байбатур.
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