Про це повідомляє Takvim.

Мурат Байбатур наголосив під час зустрічі з депутатами від "Единой России", що Туреччина налаштована розвивати відносини з РФ, попри всі труднощі.

На думку турецького політика, однопартійця президента Туреччини Ердогана, санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".

"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України й водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", – сказав Мурат Байбатур.

3 вересня Туреччина заявила, що готова забезпечити країни Балкан газом цієї зими замість Росії.

29 серпня Туреччина у п'ять разів збільшила платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли.

У середині серпня стало відомо, що Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb