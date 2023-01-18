Про це заявила у вівторок, 17 січня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише CNN.

Україні потрібна "вся військова техніка", з якою "вона може впоратися, і це також включає передові системи", сказала фон дер Ляєн.

"Я дуже сподіваюся, що [в] Рамштайн ... що буде великий рух вперед", - додала вона, маючи на увазі майбутню зустріч у Німеччині в п'ятницю, де союзники зустрінуться з українськими оборонними чиновниками на авіабазі Рамштайн у складі Контактної групи з питань оборони України.

Німеччина останніми днями зазнала тиску через рівень військової підтримки, яку вона надсилає охопленій війною країні, а Велика Британія закликала Берлін надіслати танки Leopard німецького виробництва та дозволити іншим робити те саме.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що наближається десятий раунд санкцій проти Росії.

Десятий раунд "буде в основному зосереджений на закритті цих лазівок, на завершенні цих обходів і на тому, щоб мати величезні наслідки для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу", сказала вона.

Нагадаємо, напередодні Урсула фон дер Ляєн у Давосі заявила, що проти Росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни-агресорки в рецесію на десятиліття

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