Захід має прикрити Україну з неба, - Дмитро Ярош
Командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош поділився своєю мрією
Про це він написав у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
"У кожної людини є мрії. Поки молодий - мрієш неосяжно. Чим людина стає старшою, тим мрії стають меншими.
Ось і у мене є маленька мрія: дуже бажаю, щоб наші союзники допомогли нам, українцям, "закрити небо" від ерефівської авіації та ракет", - зазначив Ярош.
"Якщо ця мрія здійсниться, обіцяю: кожного ранку, окрім "Отче наш", буду виголошувати "Боже, бережи королеву", або "Боже, благослови Америку", або ще щось", - заявив Дмитро Ярош.
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При цьому, наголосив він, "з путінською "сухопуткою" ми раду дамо".
Що ж стосується системи ППО, то з часом "Україна розробить та поставить на озброєння свої ракетно-зенітні комплекси".
"Це теж маленька мрія, але вона саме зараз, на жаль, не може здійснитися", - додав командувач УДА.
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