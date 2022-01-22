Захід має прикрити Україну з неба, - Дмитро Ярош

Про це він написав у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"У кожної людини є мрії. Поки молодий - мрієш неосяжно. Чим людина стає старшою, тим мрії стають меншими.



Ось і у мене є маленька мрія: дуже бажаю, щоб наші союзники допомогли нам, українцям, "закрити небо" від ерефівської авіації та ракет", - зазначив Ярош.



"Якщо ця мрія здійсниться, обіцяю: кожного ранку, окрім "Отче наш", буду виголошувати "Боже, бережи королеву", або "Боже, благослови Америку", або ще щось", - заявив Дмитро Ярош.



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При цьому, наголосив він, "з путінською "сухопуткою" ми раду дамо".



Що ж стосується системи ППО, то з часом "Україна розробить та поставить на озброєння свої ракетно-зенітні комплекси".



"Це теж маленька мрія, але вона саме зараз, на жаль, не може здійснитися", - додав командувач УДА.





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