Ярош до Зеленського: Бережи Порошенка, бо якщо його "валануть" російські спецслужби - буде велика біда

Про це Ярош написав у Facebook.



"Звертаюсь до Зеленського! Бережи Порошенка, бо якщо його "вальнуть" російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення... Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!.." - написав Ярош.