Ярош до Зеленського: Бережи Порошенка, бо якщо його "валануть" російські спецслужби - буде велика біда
Командувач Української добровольчої армії, радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського забезпечити безпеку п'ятого президента Петра Порошенка
Про це Ярош написав у Facebook.
"Звертаюсь до Зеленського! Бережи Порошенка, бо якщо його "вальнуть" російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення... Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!.." - написав Ярош.
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