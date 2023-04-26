Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Безумовно, очікування щодо українського контрнаступу на Заході є дуже великі. Наші союзники розуміють й кажуть про те, що Україна надає небагато інформації щодо підготовки до контрнаступу ЗСУ. Але те, що їм стає відомо - це те, що Україна може в черговий раз здивувати їх. Тому, що на озброєнні української армії зараз перебувають європейські танки, американські бронетранспортери. Також є нові підрозділи, які навчені та оснащені силами НАТО. Мова йде про 12 бригад, які спеціально сформовані, оснащені й підготовлені до тактичних дій", - підкреслив Кондратюк.

За словами ексголови Служби зовнішньої розвідки України, західні партнери очікують та розраховують на те, що українська армія в черговий раз використає обман й хитрощі, щоб вивести росіян з рівноваги.

"За оцінками партнерів, найкращі шанси України в контрнаступі залежать від успіхів української розвідки, а також від розвідслужб США і НАТО. Якщо американці й союзники зможуть виявити слабкі місця в російській обороні, а Україна зможе використати їх за допомогою швидкості й захисту танків та БМП Bradley - це буде прорив та успіх", - наголосив Кондратюк.