Захід після війни має ставитись до Росії по-іншому, ніж після розпаду СРСР, - професор Айзенберг
Захід після розпаду СРСР всіляко допомогав Росії і отримав ще гіршого монстра
Про це в ефірі Еспресо заявив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.
"Якщо Захід після війни буде давати гроші Росії, то лише взамін на повну зміну поведінки, на відмову від ядерної зброї. Захід може вимагати багато чого і я сподіваюсь, що він це буде робити. Якщо знову давати Росії гроші і казати "Будьте людьми", вони людьми не стануть", - сказав він.
На думку професора, росіяни знову візьмуть гроші і будуть продовжувати те саме, що вони робили все життя і роблять зараз.
"Я дуже сподіваюсь, що Захід не буде ставитись до Росії, як після розпаду СРСР, коли всіляко допомагали різноманітними засобами, а отримав монстра гіршого, ніж був Радянський Союз", - підсумував Айзенберг,
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