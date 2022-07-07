Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"За останні один-півтора тижня ми маємо близько 15 складів з боєприпасами або баз противника, які знищені в глибині його оборони. Це як раз є свідченням того, що ті зразки зброї, які надходять повільно, як нам здається, дають помітний результат", - зазначив Згурець.

Аналітик наголосив, що складовою тактики Збройних сил України у війні з Росією є використання сучасних зразків зброї для завдавання точкових ударів.

"Навіть гаубиці, які раніше надійшли, дали змогу стримати наступ росіян на Донбасі, завдати окупантам суттєвих втрат. Як показує ситуація по Мелітополю, Сніжному й Донецьку, де починають палати російські склади, на даному етапі складовою тактики ЗСУ є ефективне використання нових зразків озброєння", - зауважив Сергій Згурець.

1 липня на південному фронті ЗСУ знищили три склади російських боєприпасів.

4 липня стало відомо, що наші Збройні сили знищили великий склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Сніжному.

5 липня стало відомо, що в окупованому росіянами Донецьку лунали вибухи й горів склад боєприпасів.

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