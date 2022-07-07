English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Західна зброя успішно працює в Україні: військові склади в тилу ворога палають, - Згурець
Ексклюзив

Західна зброя успішно працює в Україні: військові склади в тилу ворога палають, - Згурець

7 липня, 2022 четвер
11:20
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що західна зброя працює в Україні успішно, адже останнім часом в тилу ворога дуже активно палають військові склади

Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"За останні один-півтора тижня ми маємо близько 15 складів з боєприпасами або баз противника, які знищені в глибині його оборони. Це як раз є свідченням того, що ті зразки зброї, які надходять повільно, як нам здається, дають помітний результат", - зазначив Згурець.

Аналітик наголосив, що складовою тактики Збройних сил України у війні з Росією є використання сучасних зразків зброї для завдавання точкових ударів.

"Навіть гаубиці, які раніше надійшли, дали змогу стримати наступ росіян на Донбасі, завдати окупантам суттєвих втрат. Як показує ситуація по Мелітополю, Сніжному й Донецьку, де починають палати російські склади, на даному етапі складовою тактики ЗСУ є ефективне використання нових зразків озброєння", - зауважив Сергій Згурець.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Донецьк
Сергій Згурець
Мелітополь
ЗСУ
Війна на Донбасі
Читайте також:
На фото Борис Джонсон
6 липня, 2022 середа
35 співробітників кабінету Джонсона подали або мають намір піти у відставку. Прем'єр Британії за крок до вотуму недовіри. Хто його підтримує?
Медведєв
6 липня, 2022 середа
Медведєв відповів ядерними погрозами на ініціативу створити трибунал щодо злочинів РФ в Україні
білорусь солдати лукашенко
Автор Роман Яворський
6 липня, 2022 середа
Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.29
    Купівля 34.29
    Продаж 35.09
  • EUR
    Купівля 34.91
    Продаж 36.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
7 липня
12:41
Ексклюзив
Борис Джонсон
Позиція Британії незмінна навіть без премʼєра Бориса Джонсона: Росія - ворог, - дипломат Чалий
12:39
тіла російських окупантів
У тимчасово окупованому Херсоні рашисти спалюють тіла своїх військових
12:32
Молдова
На Одещині російська ракета влучила в порожній молдовський танкер із залишками дизпалива
12:26
свічка
Помер Боб - відомий український саунд-продюсер та звукорежисер Дмитро Хомулко
12:23
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина відпустила російський корабель із краденим українським зерном, МЗС України викликало посла
12:19
окупант
Спільнику псевдорадника голови "ДНР" у Новій Каховці повідомили про підозру за викрадення журналіста
12:07
російські військові окупанти
На Миколаївщині росіяни поранили 18 цивільних за добу
11:57
зерно хліб пшениця елеватор
Польща планує створити зерновий термінал для перевезення товару з України до Африки та Азії
11:48
Петро Порошенко
Порошенко закликає терміново звільнити від податків внески підприємств на користь ЗСУ та допомогу сім’ям загиблих і поранених на фронті
11:48
Ексклюзив
Борис Джонсон
Навіть без Джонсона Британія збереже курс на підтримку України, - політолог Кулик
11:44
Лотерея на підтримку проєкту "Мобільна евакуація"
Лотерея на підтримку проєкту "Мобільна евакуація"
11:42
На фото Борис Джонсон
Борис Джонсон піде у відставку
11:41
Харківщина
На Харківщині за добу росіяни вбили двох людей і поранили ще одну
11:36
Ексклюзив
Микола Маломуж
Кремль боїться не лише НАТО та України, а й руху проти Путіна в Росії, - генерал Маломуж
11:12
"Як нацисти під час Другої світової": із музеїв Маріуполя росіяни викрали всі цінні експонати, - міськрада
11:01
Ексклюзив
Азов Азовсталь
Деякі захисники Азовсталі втратили до 50 кг, у більшості ампутовано кінцівки, - дружина бійця Азову Зарицька
11:00
Спека у Києві
Спека у Києві побила новий температурний рекорд
10:53
У Переяславі знесли монумент до 300-річчя возз’єднання України з Росією
У Переяславі знесли монумент до 300-річчя возз’єднання України з Росією
10:50
затримали контрабанду техніки
На україно-угорському кордоні затримали контрабанду техніки на $2,4 млн
10:44
Ексклюзив
Сергій Згурець
На формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні, - військовий експерт Згурець
10:40
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли будинки, ферму та поля з врожаєм, є руйнування
10:32
Китай
Керівники МІ5 і ФБР попередили про зростання загрози з боку Китаю
10:28
хакер
Нова кібератака на держорганізації: хакери розсилають вірус під виглядом листів про вакансії в САП
10:25
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Перспективи розблокування українських портів до кінця війни немає, - радник очільника МВС Денисенко
10:18
Ексклюзив
Запоріжжя
На Запорізькому напрямку ворог боязкий у просуванні, - боєць Шолтис
10:09
Ноутбук
Приніс більше, ніж транзит російського газу у кращі періоди за рік: ІТ-сектор за 5 місяців показав зростання на 27%
09:54
діти війна
Повномасштабна війна в Україні: росіяни вбили 347 дітей, ще 646 поранено
09:30
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 36 650 окупантів, 1602 танки й 667 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:15
ППО NASAMS
Польща отримала британську систему ППО
09:13
Донеччина
На Донеччині росіяни вбили 7 людей за добу, ще двох поранили
09:08
Ексклюзив
Основною точкою боїв на Луганщині залишається Білогорівка, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
08:58
Ракетний удар
Окупанти вдарили ракетами по Одещині: пошкоджено ангари із зерном і причал на Зміїному
08:53
Інфографіка
долар
Курс валют 7 липня: яка ціна долара та євро в обмінниках
08:38
фейк фейкові новини
Прохання Кадирова про "дозвіл дійти до самого Києва" і згода Сирії про участь у "військовому трибуналі" у Донецьку: нові фейки від Росії
08:32
На Луганщині росіяни "мобілізовують" мешканців Сєверодонецька й Лисичанська, щоб подолати спротив ЗСУ
08:04
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: в одному із сіл частково зникло світло
08:04
Байден
Байден планує виключити Афганістан із основних союзників США поза НАТО
07:40
Аналітика
Харків
Харків. Бої довкола Серпа та Молота
07:35
Біля посольства РФ у США розквітли соняшники, висаджені на підтримку України
07:20
окупанти танк
Ворог намагається подолати спротив ЗСУ і встановити повний контроль над Луганщиною, а також застосовує комплекси радіоелектронної боротьби, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV