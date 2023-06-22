Про це Reuters розповіли пів дюжини керівників оборонних компаній під час Паризького авіашоу.

Агентство нагадало, що днями заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Баєв сказав, що Київ веде переговори з оборонними компаніями Німеччини, Франції, Італії та Східної Європи щодо потенційного виробництва зброї в Україні.

Але керівники компаній на найбільшій у світі зустрічі аерокосмічної промисловості заявили журналістам, що наразі існує занадто великий ризик.

"Ви просто повинні думати про стан ситуації ширше... і про ризик, пов’язаний із цим спільним виробництвом", — сказав Грег Улмер, який очолює авіаційний бізнес американського оборонного гіганта Lockheed Martin (LMT.N ).

Представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу, а один додав, що його компанія готова підписати протокол про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення війни.

"Але жоден з опитаних не виявив зацікавленості в прямих інвестиціях, поки вирує війна, оскільки безпека є головною проблемою", - наголосило агентство.