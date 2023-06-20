Україна веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в країні
Київ веде діалог із західними фірмами з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо виготовлення озброєння на території Україні. Угоди можуть укласти найближчими місяцями
Про це інформує Reuters з посиланням на заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва.
Україна має підтримку від США та Великої Британії й веде діалог з фірмами з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи про виготовлення озброєння.
"Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців. Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати й виробляти безпілотники", - заявив заступник міністра.
Повідомляється, що якщо влада зможе привернути іноземні оборонні компанії, то Україна б краще задовольняла свої потреби, а також розвивала свою галузь для світових споживачів. Також це нові робочі місця.
"Майбутнє стримування агресії вимагатиме потужної оборонної промисловості в Україні, сильних українських Збройних Сил", - додав Боєв.
На Паризькому авіасалоні в понеділок Боєв зробив пропозицію виробникам безпілотників: від великих міжнародних оборонних фірм і до малих постачальників, але не розкрив деталей щодо назв компаній.
Переговори про виготовлення безпілотників можуть тривати довше, але заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості впевнений, що виробництво в Україні може стати ефективним способом скористатися наявним в країні досвідом безпілотників.
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