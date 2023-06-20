Про це інформує Reuters з посиланням на заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва.

Україна має підтримку від США та Великої Британії й веде діалог з фірмами з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи про виготовлення озброєння.

"Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців. Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати й виробляти безпілотники", - заявив заступник міністра.

Повідомляється, що якщо влада зможе привернути іноземні оборонні компанії, то Україна б краще задовольняла свої потреби, а також розвивала свою галузь для світових споживачів. Також це нові робочі місця.

"Майбутнє стримування агресії вимагатиме потужної оборонної промисловості в Україні, сильних українських Збройних Сил", - додав Боєв.

На Паризькому авіасалоні в понеділок Боєв зробив пропозицію виробникам безпілотників: від великих міжнародних оборонних фірм і до малих постачальників, але не розкрив деталей щодо назв компаній.

Переговори про виготовлення безпілотників можуть тривати довше, але заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості впевнений, що виробництво в Україні може стати ефективним способом скористатися наявним в країні досвідом безпілотників.