"Захищати Україну доведеться всім": у Міноборони заявили, що знайдуть тих, кого немає у реєстрі військовозобов'язаних

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Наталя Калмикова.

"На жаль, дуже багато людей, це вимірюється в десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання", - заявила вона.

Чиновниця наголосила, що "Україну доведеться захищати кожному з нас", відтак військовозобов'язаних шукатимуть в інших реєстрах.

"Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов'язаних - є інші реєстри, за якими ми у будь-якому разі виявимо", - сказала Калмикова.

"Тому краще прийти в ТЦК самому та знайти той підрозділ, у якому хочеш служити, та мобілізуватися", - додала вона.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

29 серпня нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.

А 4 вересня нардеп Федір Веніславський і його колеги зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого відстрочку від мобілізації можуть отримати здобувачі другої вищої освіти віком до 30 років.

Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку.