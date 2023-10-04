Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров
Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією
Про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров також додав, що мінцифри очікує бачення нової команди міноборони.
"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту - ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.
Електронний реєстр військовозобов'язаних
6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.
Закон про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був ухвалений ще в березні 2017 року. У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.
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