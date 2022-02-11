Захищаючи Петра Порошенка, ми захищаємо демократію і себе в Україні, - Федина

Таку думку вона висловила під будівлею Апеляційного суду, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні, захищаючи від безпідставних звинувачень Петра Порошенка, ми захищаємо самих себе. Ми ж бачимо, що тоталітарна система сильна тим, що вона намагається максимально зневірити та роз’єднати людей, щоб ніхто ні за кого не боровся. Потім в результаті розібратися з усіма набагато краще. Вони обіцяли кидати за ґрати нас з Марусею Звіробій, генерала Марченка та Павловського, Дугарь, Антоненко і багато інших активних патріотів України. В багатьох з цих людей є кримінальні справи тільки тому, що вони говорять правду", - розповіла Федина.



Політикиня зауважила, що на сьогодні всі патріоти України та активісти просто акумулюють свої зусилля в боротьбі за правду та справедливість в українській державі. Оскільки, за її словами, зараз українську владу очолюють зрадники, які справами проти активістів намагаються відволікти увагу від себе та своїх "слуг народу".



Також на запитання кореспондентки про те, як проходить засідання суду у справі Петра Порошенка, Федина відповіла: "Судді ведуть себе підкреслено чемно та добре. З приємного було те, що наша сторона долучала всі публічні інтерв’ю генерала Марченка та Павловського, а також нещодавнє інтерв’ю судді Чауса. Також ми долучили цілий спектр документів, які свідчать, що справа проти Петра Порошенка не спрямована тільки проти п'ятого президента, а є методом тиску на цих людей з метою змусити їх свідчити проти Порошенка. Прокурори наголошували на тому, що ці матеріали до справи. Оскільки це ніби публічні матеріали. Натомість суд долучив ці матеріали і буде їх розглядати при прийнятті рішення в нарадчій кімнаті", - додала Федина.