Засідання апеляційного суду у справі Порошенка перенесли на 11 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на трансляцію судового засідання.



Київський апеляційний суд 28 січня мав розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятому президенту України Петру Порошенку. Розгляд скарг прокурора та сторони захисту нардепа від ЄС мав розпочатися об 11:00 у залі судових засідань № 201.



Через те, що Печерський суд не передав матеріали справи, засідання перенесли - воно планується 11 лютого об 11:00.



"Станом на зараз матеріали кримінального провадження з Печрського районного суду до Київського апеляційного суду не дійшли із причин, які не залежать від колегії суддів. У зв'язку з цим провести апеляційний розгляд за поданими апеляційними скаргами неможливо", - зазначила суддівська колегія.

