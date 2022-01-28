Засідання апеляційного суду у справі Порошенка перенесли на 11 лютого
Розгляд апеляційної скарги у справі Порошенка перенесли на 11 лютого на 11:00 у зв'язку з тим, що з Печерського суду не передали матеріали справи
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на трансляцію судового засідання.
Київський апеляційний суд 28 січня мав розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятому президенту України Петру Порошенку. Розгляд скарг прокурора та сторони захисту нардепа від ЄС мав розпочатися об 11:00 у залі судових засідань № 201.
Через те, що Печерський суд не передав матеріали справи, засідання перенесли - воно планується 11 лютого об 11:00.
"Станом на зараз матеріали кримінального провадження з Печрського районного суду до Київського апеляційного суду не дійшли із причин, які не залежать від колегії суддів. У зв'язку з цим провести апеляційний розгляд за поданими апеляційними скаргами неможливо", - зазначила суддівська колегія.
- Нагадаємо, 17 грудня 2021 року ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
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- 20 січня суддя Соколов, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку.
- Cуд призначив дату розгляду оскаржень запобіжного заходу на 28 січня.
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