Суддя Соколов, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку
Слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов пішов у відпустку 20 січня
Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий у коментарі Укрінформу.
"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі - невідомо", - сказав він.
Довідка: Під час засідання суду 17 січня виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті він пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00. 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
- Нагадаємо, 17 грудня 2021 року ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин.
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