Суддя Соколов, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку

Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий у коментарі Укрінформу.



"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі - невідомо", - сказав він.



Довідка: Під час засідання суду 17 січня виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті він пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00. 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.