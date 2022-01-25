Справа проти Порошенка: суд призначив дату розгляду оскаржень запобіжного заходу
Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляційні скарги прокурора та сторони захисту про обрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка
Про це йдеться на сайті Київського апеляційного суду.
"Судове засіданя по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту, що подані на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, [...] призначено на 28 січня 2022 року (11:00), зал судового засідання №201", - повідомляє пресслужба суду.
Відповідно до вимог КПК України, автоматизована система документообігу суду визначила його склад: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В. М. Лашевич, І. О. Рибак.
- Нагадаємо, 17 грудня 2021 року ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин.
- 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
- 20 січня суддя Соколов, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку.
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