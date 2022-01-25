Справа проти Порошенка: суд призначив дату розгляду оскаржень запобіжного заходу

Про це йдеться на сайті Київського апеляційного суду.



"Судове засіданя по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту, що подані на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, [...] призначено на 28 січня 2022 року (11:00), зал судового засідання №201", - повідомляє пресслужба суду.



Відповідно до вимог КПК України, автоматизована система документообігу суду визначила його склад: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В. М. Лашевич, І. О. Рибак.