Відео оприлюднив "Шахтар" у twitter.

Діанов під оплески з'явився у роздягальні "Шахтаря" після гри прем'єр-ліги у Львові, в якій донеччани перемогли динамівців з рахунком 3:1.

"Матч шикарний, просто бомба, ви так класно грали. Ви сильніші за них. Молодці", - сказав Діанов, який перед грою зробив символічний перший удар по м'ячу.

???????? Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов привітав «Шахтар» із перемогою в матчі з «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/PbWaiI3jFV — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу

Перед матчем між "Шахтарем" та "Динамо" Пташка з Азовсталі виконала гімн України, а Михайло Діанов першим вдарив по м'ячу.

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