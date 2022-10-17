Захисник Азовсталі Діанов відвідав роздягальню "Шахтаря" після перемоги над "Динамо"
Захисник Азовсталі Михайло Діанов особисто привітав футболістів "Шахтаря" з перемогою над "Динамо" в чемпіонаті України
Відео оприлюднив "Шахтар" у twitter.
Діанов під оплески з'явився у роздягальні "Шахтаря" після гри прем'єр-ліги у Львові, в якій донеччани перемогли динамівців з рахунком 3:1.
"Матч шикарний, просто бомба, ви так класно грали. Ви сильніші за них. Молодці", - сказав Діанов, який перед грою зробив символічний перший удар по м'ячу.
- У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу
- Перед матчем між "Шахтарем" та "Динамо" Пташка з Азовсталі виконала гімн України, а Михайло Діанов першим вдарив по м'ячу.
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