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Захисник Азовсталі Діанов відвідав роздягальню "Шахтаря" після перемоги над "Динамо"

17 жовтня, 2022 понедiлок
11:56
Спорт Михайло Діанов

Захисник Азовсталі Михайло Діанов особисто привітав футболістів "Шахтаря" з перемогою над "Динамо" в чемпіонаті України

Відео оприлюднив "Шахтар" у twitter. 

Діанов під оплески з'явився у роздягальні "Шахтаря" після гри прем'єр-ліги у Львові, в якій донеччани перемогли динамівців з рахунком 3:1. 

"Матч шикарний, просто бомба, ви так класно грали. Ви сильніші за них. Молодці", - сказав Діанов, який перед грою зробив символічний перший удар по м'ячу.  

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