Захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. окупантів і понад 100 одиниць бронетехніки, – заступник командира полку "Азов" Паламар

Про це інформують на сайті Київського безпекового форуму, з посиланням на заяву заступника командира полку "Азов", капітана Святослава Паламара (Калина).

"Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися", – розповів заступник командира полку "Азов".

Ворог переважав українських захисників лише у кількості озброєння і кількості піхоти, зазначив Святослав Паламар.

"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період".

Калина підкреслив, що Росія кинула на штурм Маріуполя елітні підрозділи.

"Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-я бригада ВДВ. Це 346-а бригада ГРУ, спецназ. Це 22-а бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти "ДНР". Це 810-а бригада чорноморського флоту. Це 155-а Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", – сказав Святослав Паламар.

Натомість заступник командира полку "Азов" наголосив, що оборона Азовсталі триває й здаватися вони не збираються: "Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога".

12 травня заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод "Азовсталь".

Раніше офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники Азовсталі заблокували близько 7 ворожих бригад - приблизно 15 тис. окупантів.

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала підписувати петицію до ООН із вимогою вивезти людей з "Азовсталі".

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