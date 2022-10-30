Захист енергетичної інфраструктури й забезпечення війська: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача 30 жовтня обговорили можливі майбутні дії РФ, забезпечення армії та захист енергетичних об'єктів
Про це президент Володимир Зеленський розповів у телеграмі.
"Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора. Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки", - зауважив він.
Крім того, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача докладно проаналізували кроки, виконані для захисту інфраструктурних, енергетичних об'єктів України.
- 24 жовтня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене захисту енергомережі від російських атак.
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