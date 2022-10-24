Про це Зеленський повідомив у telegram.

За його словами, основну увагу було присвячено формуванню надійного захисту енергетичної мережі від повітряних атак російської армії та процесу відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені ворожими ракетами та дронами.

"Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", - написав Зеленський.

Він додав, що під час засідання було розглянуто альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

22 жовтня в Укренерго заявили, що масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак із 10 до 12 жовтня.

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