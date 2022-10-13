Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Захист українського неба суттєво покращиться. Йдеться про створення саме такої комплексної системи захисту українського повітряного простору. Для цього Україні надаються різноманітні протиповітряні комплекси. Ми бачимо, що США у найближчі тижні обіцяють надати комплекси NASAMS. Ми бачимо, що ракети до них надає зокрема й Велика Британія. Тобто в складчину вирішили зібрати для нас більш-менш адекватну систему протиповітряної оборони, адекватну тим загрозам повітряним, які існують для нас з боку РФ. Таку, яка була під час масштабного ракетного й авіаційного удару по території України", - сказав Володимир Воля.

Політолог-міжнародник зазначив, що низка країн, таких як Франція, Німечинна також готові надати свої сучасні ППО для захисту України.

"Крім того, я так розумію, що поки що невідома часова перспектива надання ще якихось комплексів меншої дальності. Франція обіцяє передати якісь для збиття літальних апаратів на невеликих і середніх висотах. Думаю, що у найближчий місяць-півтора буде хоча б щось надане. Ми знаємо, що українські військові тренуються на комплексах Aspide в Іспанії – це ППО. Не виключено, що Німеччина теж надасть крім IRIS-T SLM, які вона за своїми зобов'язаннями має поставити в жовтні, але Gepard можливо теж будуть. Тобто зараз ми бачимо, що в складчину нам намагаються створити інтегровану комплексну систему, яка буде здатна вражати різні цілі повітряні – крилаті ракети, безпілотники тощо", - зауважив він.

Генсекретар НАТО Столтенберг заявив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України.

США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

У вівторок, 11 жовтня, в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.

Міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.

Україна в найближчі тижні отримає чергову партію військової допомоги від Франції. Франція працює над постачанням шести додаткових гаубиць Caesar.

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