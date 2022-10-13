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Макрон пообіцяв поставити Україні шість Caesar та зенітні ракети

13 жовтня, 2022 четвер
06:10
Світ Емманюель Макрон

Україна в найближчі тижні отримає чергову партію військової допомоги від Франції

Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав в інтерв’ю телеканалу France 2.

Так, Франція працює над постачанням шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії.Також Україна може отримати зенітні ракети для захисту від ракетних ударів і дронів.

За словами французького президента, нова військова допомога надійде в "найближчі тижні". Проте він не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

Як пише Sky News з посиланням на джерела, Франція передасть Україні протиповітряні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті.

Також Макрон розповів, що Париж надає Києву розвідувальні дані.

"Цілі зрозумілі – щоб вони (Україна) повернулася на кордони 1991 року. Питання в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. У певний момент в інтересах України та Росії буде повернутися за стіл переговорів", - зауважує він.

  • 1 жовтня французьке видання Le Monde написало, що Франція готується передати Україні до 12 самохідних артилерійських установок Caesar.
  • Згодом Емманюель Макрон заявив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, зокрема працює над наданням Caesar. Також він відреагував на масовані російські ракетні удари по Україні 10–11 жовтня, пообіцяв більше підтримки, зокрема військової

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Франція
допомога Україні
зброя для України
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