"Захист спрацює у 80-90% випадків": Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів РФ по енергетиці

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів FT.

На переконання очільника уряду, Україна цьогоріч краще підготовлена до обстрілів.



"На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітини, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни", – сказав Шмигаль.

"Ми називаємо це пасивним захистом", - додав він.

Очільник уряду зазначив, що захист усе ще не на 100 відсотків ефективний, але він спрацює у 80-90 відсотках випадків, особливо проти безпілотників, які відхиляються від курсу або чиї уламки падають на критичну інфраструктуру після перехоплення.

FT зазначає, що елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перемістили під землю.

Зауважимо, що в серпні в Укренерго розповідали, що Україна не може сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів росіян, бо це довго й дорого. Підземних підстанцій із напругою 750 кВ не існує.