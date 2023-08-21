В Укренерго розповіли, чому не можна сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів
Україна не може сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів росіян, бо це довго й дорого. Підземних підстанцій із напругою 750 кВ не існує
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Там зазначили, що такі масштабні роботи в теорії могли б тривати пів року або й рік і не залишились би непоміченими для ворога.
"Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників і все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту", - пояснили у компанії.
В Укренерго зазначили, що підземних станцій із напругою 750 кВ, на якому працює частина обладнання компанії, у світі просто не існує. Ті трансформатори, які в інших країнах розташовано під землею, мають меншу напругу.
"Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проєктувалися як підземні. Це не те саме, що закопати в землю вже придбане та працююче наземне обладнання, яке має своє місце у схемі підстанції й обмежену територію на підстанції", - пояснили фахівці.
Закопати трансформатори проблематично через їхню вагу та розміри. До того ж, від перегріву обладнання може вийти з ладу.
"Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 ℃ і вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись – обладнання від перегрівання може вийти з ладу", - пояснили в компанії.
- 13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. За його словами, Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.
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