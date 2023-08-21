В Укренерго розповіли, чому не можна сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там зазначили, що такі масштабні роботи в теорії могли б тривати пів року або й рік і не залишились би непоміченими для ворога.

"Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників і все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту", - пояснили у компанії.

В Укренерго зазначили, що підземних станцій із напругою 750 кВ, на якому працює частина обладнання компанії, у світі просто не існує. Ті трансформатори, які в інших країнах розташовано під землею, мають меншу напругу.

"Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проєктувалися як підземні. Це не те саме, що закопати в землю вже придбане та працююче наземне обладнання, яке має своє місце у схемі підстанції й обмежену територію на підстанції", - пояснили фахівці.

Закопати трансформатори проблематично через їхню вагу та розміри. До того ж, від перегріву обладнання може вийти з ладу.

"Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 ℃ і вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись – обладнання від перегрівання може вийти з ладу", - пояснили в компанії.